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Halestorm

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3 сен 2021 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

2 сен 2021 : 		 Гитарист HALESTORM: «Никаких обнимашек»

29 авг 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о своей коллекции

18 авг 2021 : 		 Новое видео HALESTORM

21 июл 2021 : 		 HALESTORM отыграли первое шоу после паузы

21 июн 2021 : 		 HALESTORM в акустике

10 июн 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM предвкушает реакцию на новую пластинку

15 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS: Видео

12 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS записали песню

23 апр 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сделайте укол!»

11 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM: видео

24 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM призывает не использовать подкладки

23 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM

17 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM продолжает работу над альбомом

10 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM работает с DESMOND CHILD

1 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM — о том, чему научилась на карантине

24 янв 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM рада Камале Харрис

18 дек 2020 : 		 HALESTORM начали запись

23 ноя 2020 : 		 У HALESTORM 60 демок

12 ноя 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Будем продолжать бороться!»

8 ноя 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM всё ещё паникует перед выходом на сцену

30 сен 2020 : 		 Первые вокалистки HALESTORM

29 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом»

9 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «С новым материалом я сейчас рискую куда больше»

27 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «У меня такое ощущение, что я написала свои лучшие песни!»

26 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM соскучилась по концертам
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|||| сегодня

HALESTORM исполнили новую песню



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HALESTORM в ходе выступления 31 августа на 2021 Great New York State Fair исполнили новую песню "Back From The Dead".

HALESTORM Performs New Single 'Back From The Dead' Live For First Time (Video)








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