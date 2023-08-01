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*Умерла Шинейд О'Коннор 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Немецкой BIG 4 быть! 32
*Новое видео U.D.O. 29
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*

Halestorm

*



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Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения внимания к HALESTORM?



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А кто может лучше ответить на этот вопрос, чем Lizzy Hale:

«Много лет назад, когда мы только начинали гастролировать, и пытались попасть в журналы, привлечь к себе внимание за что-то, я участвовала во многих подобных мероприятиях... и во многом я чувствовала себя немного не в своей тарелке, потому что я никогда не была той, кто хочет обнажиться, понимаете? И вот я уже в журнале Revolver в рубрике "Самые горячие девчонки в металле" или что-то в этом роде, и я единственная полностью одетая. [Смеется] Но, да, ты вынужден заниматься такой деятельностью, потому что если это издание, то ты хочешь привлечь внимание к своей группе, хочешь рассказать о музыке и все такое.

Но, да, мы были абсолютно сексуализированы в течение многих лет. Я думаю, что для меня важно то, как ты это преподносишь и что ты говоришь в своих песнях, и ты всегда можешь посмеяться над этим, так сказать, в последний раз. Но ситуация определенно изменилась. Всего несколько лет назад я была, наверное, единственной девушкой на одном из этих фестивалей, и теперь это уже не так. Так что я очень горжусь этим, и мне приятно видеть, как успешны остальные подруги».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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1 авг 2023
Corpsegrinder04
Ну если с удачного ракурса взять, то в общем и целом неплохая шлюха. А так даже и не слышал никогда эту муру, и не включал. Написано Хард Рок, Хэви Метал ? Да ну, пойду лучше первый альбом Талисмана погоняю с молодым Сото и Якобом.
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1 авг 2023
O
Old Nothing
абмазана чемто как я понял!!!
1 авг 2023
Klawd Air
Конкретно на этой фотке похожа на актрису, которая Соню Блэйд в первом Мортале играла. Фильме, конечно же.

просмотров: 404

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