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Halestorm

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|||| 21 июл 2022

Новое видео HALESTORM



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Wicked Ways, новое видео группы HALESTORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Back From The Dead", выпущенного на Atlantic. Продюсером материала был Nick Raskulinecz (FOO FIGHTERS, MASTODON, ALICE IN CHAINS), сопродюсером выступал Scott Stevens (SHINEDOWN, DAUGHTRY, NEW YEARS DAY).

Трек-лист:

01. Back From The Dead

02. Wicked Ways

03. Strange Girl

04. Brightside

05. The Steeple

06. Terrible Things

07. My Redemption

08. Bombshell

09. I Come First

10. Psycho Crazy

11. Raise Your Horns




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