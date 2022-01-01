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Вокалистка HALESTORM — о любви к картинам



Lizzy Hale в рамках недавнего эпизода программы "Side Jams With Bryan Reesman" рассказала о большой любви к рисованию — выдержки доступны ниже.



О том, что её картины отличаются цветом:



«Это определённо странная часть моей психики, потому что если вы посмотрите в мой шкаф, там много чёрного. В моей жизни не так много цвета. Когда я впервые начала заниматься искусством, я начала с набросков и просто абстрактных способов рисования. Я останавливалась и начинала, потому что не могла найти свою технику и то пространство, где я чувствую себя как дома, чувствую, что могу что-то сделать. Поэтому, когда я занялась акриловой живописью, я в итоге стала рисовать слоями цвета. Я не обязательно использую кистью, я использую скребок, чтобы размазать краску, сделать небольшие вкрапления и создать текстуру. Затем я накладываю слой за слоем акриловую краску, что очень весело и так грязно. Я почти ощущаю себя маленьким ребёнком в первом классе, который снова открывает для себя разные цвета, как сочетать их и что может быть чуть более радикальным. Это было странное продолжение той яркой стороны, которую мне нужно как-то проявить. Я просто занялась этим, купила кучу салфеток и испортила кучу старых Levis'ов, потому что теперь их называют моими джинсами для рисования».



О своёи творческом процессе:



«Чаще всего я включаю музыку и просто иду к цели. Для этой работы я включила музыку 1980-х годов в стиле hair metal. Кажется, это были WINGER. [Смеётся]. Но это просто эклектичная смесь различных вещей, которые мне нравится слушать. Там было немного DIO. Я много слушаю по наитию.



Я многое оставляю на волю случая. Мне нравится рисовать в свободной форме, когда ты бросаешься с головой в лабиринт, а затем принимаешь решение раскрыть то, что должно получиться. Иногда ты ощущаешь: "Не слишком ли далеко я зашла? Может быть, мой последний шаг перед окончательной формой — это то, что нужно?" Тогда порой происходят приятные неожиданности — просачиваются мелочи, которые хочется подчеркнуть, и в этом вся суть. Вот почему я так поступила».



О том, как вдохновляются другие артисты:



«Я люблю посещать любые местные маленькие художественные выставки. Это случается часто. Например, летом мы бываем в каком-нибудь случайном месте в Мичигане и видим объявление о том, что кто-то сдаёт в аренду помещение или дом. Там собираются местные художники, которые выставляют свои работы. Это весело — погрузиться в себя. Вы можете взглянуть на жизнь немного по-другому и увидеть её их глазами, через их искусство. Есть одна моя подруга из Кливленда, штат Огайо. Её зовут Эйлин Дорси, и она потрясающая художница. Она также работает с акрилом, но у неё много природы. У неё много лесных массивов, как будто вы стоите прямо посреди леса. Она делает много фресок, и её искусство потрясающее. Она занимается этим уже много лет и получила возможность сделать несколько разных проектов для некоторых художников. Она продвигается по карьерной лестнице. Она одна из моих фавориток. Я разговариваю с ней: "Эй, я наконец-то начала этим заниматься". Она такая: "Круто! Если тебе нужен совет, я рядом". Это как призыв к действию».



О том, как рисование и рыбалка помогают ей восстанавливать силы с помощью музыки:



«Это ещё один способ отключить свой мозг, и я думаю, что это важно. То же самое я могу сказать о кулинарии. Для таких людей, как мы, которые полагаются на искусство, очень важно, чтобы всё шло своим чередом. Вы можете перегореть, если будете складывать все яйца в одну корзину. Вы можете сказать: "Я уже давно этим занимаюсь. Мне нужен какой-нибудь другой путь, мне нужно что-то, что отвлечёт меня от работы, чтобы я мог вернуться к ней со свежими взглядами, свежими мыслями. Раньше я чувствовала себя виноватой за это. "Я только что потратила четыре часа на рисование, когда могла бы заниматься на гитаре". Или: "Я могла бы заняться чем-то другим, что было бы движением вперёд для группы". Но потом я поняла, что не нужно чувствовать себя виноватой за то, что занимаешься подобными вещами. Потому что всё это взаимосвязано, и все они помогают друг другу».



О том, стала бы она наносить свои рисунки на гитару:



«У меня есть пара гитар, на которых я, наверное, осмелилась бы сделать это. Я могла бы их немного испортить. Возможно, мне придётся их слегка почистить, но это был бы интересный проект. Просто сделать что-то подобное и в конце покрыть всё лаком. Это было бы весело».







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