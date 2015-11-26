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Первые вокалистки HALESTORM



Вокалистка HALESTORM Lizzy Hale приняла участие в программе "Rock & Roll Firsts", в которой поделилась тем, на каком первом концерте она была, на каком первом инструменте играла, и какой первый альбом был ею куплен.













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