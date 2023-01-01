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Вокалистка HALESTORM обрела личную гитару



Kramer, оригинальный бренд гитар, изготовленных для тяжелого рока, с 1976 года задает тренды, предлагая инструменты премиум-класса, ориентированные на качество исполнения. Kramer гордится сотрудничеством с Lzzy Hale - фронтвумен хард-рок-группы HALESTORM, удостоенной премии "Грэмми", и первой представительницей бренда Gibson — в связи с выпуском новой модели Kramer Lzzy Hale Voyager. Kramer Lzzy Hale Voyager уже доступен по всему миру у всех официальных дилеров Kramer и на сайте www.KramerGuitars.com.







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