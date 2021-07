сегодня



HALESTORM отыграли первое шоу после паузы



HALESTORM отыграли первое за почти два года шоу шестнадцатого июля в The Basement East, Nashville, Tennessee:



01. Mayhem



02. Apocalyptic



03. Mz. Hyde



04. Do Not Disturb



05. I Get Off



06. I Am the Fire



07. I Like It Heavy



08. Break In / Dear Daughter



09. Familiar Taste of Poison



10. Drum Solo



11. Freak Like Me



12. Uncomfortable



13. Love Bites (So Do I)



Encore:



14. Here's To Us



15. Amen



16. I Miss The Misery

























