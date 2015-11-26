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Halestorm

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21 июл 2021 : 		 HALESTORM отыграли первое шоу после паузы

21 июн 2021 : 		 HALESTORM в акустике

10 июн 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM предвкушает реакцию на новую пластинку

15 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS: Видео

12 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS записали песню

23 апр 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сделайте укол!»

11 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM: видео

24 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM призывает не использовать подкладки

23 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM

17 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM продолжает работу над альбомом

10 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM работает с DESMOND CHILD

1 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM — о том, чему научилась на карантине

24 янв 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM рада Камале Харрис

18 дек 2020 : 		 HALESTORM начали запись

23 ноя 2020 : 		 У HALESTORM 60 демок

12 ноя 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Будем продолжать бороться!»

8 ноя 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM всё ещё паникует перед выходом на сцену

30 сен 2020 : 		 Первые вокалистки HALESTORM

29 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом»

9 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «С новым материалом я сейчас рискую куда больше»

27 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «У меня такое ощущение, что я написала свои лучшие песни!»

26 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM соскучилась по концертам

16 авг 2020 : 		 Кавер-версия DOLLY PARTON от HALESTORM

8 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM в новом видео CORY MARKS

8 авг 2020 : 		 Новое видео HALESTORM с участием вокалистки EVANESCENCE

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM
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|||| сегодня

HALESTORM отыграли первое шоу после паузы



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HALESTORM отыграли первое за почти два года шоу шестнадцатого июля в The Basement East, Nashville, Tennessee:

01. Mayhem

02. Apocalyptic

03. Mz. Hyde

04. Do Not Disturb

05. I Get Off

06. I Am the Fire

07. I Like It Heavy

08. Break In / Dear Daughter

09. Familiar Taste of Poison

10. Drum Solo

11. Freak Like Me

12. Uncomfortable

13. Love Bites (So Do I)

Encore:

14. Here's To Us

15. Amen

16. I Miss The Misery

HALESTORM Plays First Concert In Almost Two Years: 'We're Back, Motherf**kers' (Video)











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