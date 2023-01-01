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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
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Halestorm

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9 авг 2023 : 		 HALESTORM начнут думать об альбоме после тура

1 авг 2023 : 		 Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения внимания к HALESTORM?

20 июн 2023 : 		 Профессиональное полного выступления HALESTORM

10 июн 2023 : 		 Басист HALESTORM: «Мы работаем над новой музыкой»

5 июн 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «От нас вы еще многое услышите!»

25 май 2023 : 		 ASHLEY MCBRYDE записалась с HALESTORM

13 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Чаще я говорю да!»

7 апр 2023 : 		 Видео CHRIS DAUGHTRY и LZZY HALE на песню JOURNEY

3 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о транс-расстреле

7 мар 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM несёт миру правду

28 янв 2023 : 		 HALESTORM думают о новом

9 янв 2023 : 		 Барабанщик HALESTORM — о последнем диске

3 янв 2023 : 		 Басист HALESTORM о турах после пандемии

3 ноя 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о сольном альбоме: «А почему бы и да?»

31 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят переиздание

25 окт 2022 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Я смотрю на себя как на спортсмена»

23 окт 2022 : 		 HALESTORM записали кавер-версию хита Долли Партон

23 окт 2022 : 		 Концертное видео HALESTORM

21 окт 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я не беспокоюсь о том, что могу оттолкнуть людей»

16 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят новые кавер-версии

30 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Без пандемии это была бы совсем другая пластинка»

2 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о любви к картинам

22 авг 2022 : 		 HALESTORM исполняют ADELE

26 июл 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о забавных встречах с кумирами

22 июл 2022 : 		 HALESTORM исполняют классику DOLLY PARTON

21 июл 2022 : 		 Новое видео HALESTORM
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HALESTORM начнут думать об альбоме после тура



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В рамках беседы с участниками HALESTORM был задан вопрос, какие у группы планы после осеннего тура по Европе, на что они ответили:

Lizzy: «О Боже. Просто двигаемся дальше и двигаемся вперёд. Мы уже начали сочинять новый материал, так что, возможно, постараемся как-нибудь свести его в свободное время. И да, просто продолжаем двигаться дальше. У нас впереди ещё много гастролей».

Joe Hottinger: «Мы постараемся записать альбом. А потом... Мы работаем над летним туром [2024], осенним туром, и мы вернёмся сюда [в Канаду] в следующем году, будем надеяться. Просто нужно делать то, что мы всегда делаем — давать концерты!»




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