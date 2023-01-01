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HALESTORM начнут думать об альбоме после тура



В рамках беседы с участниками HALESTORM был задан вопрос, какие у группы планы после осеннего тура по Европе, на что они ответили:



Lizzy: «О Боже. Просто двигаемся дальше и двигаемся вперёд. Мы уже начали сочинять новый материал, так что, возможно, постараемся как-нибудь свести его в свободное время. И да, просто продолжаем двигаться дальше. У нас впереди ещё много гастролей».



Joe Hottinger: «Мы постараемся записать альбом. А потом... Мы работаем над летним туром [2024], осенним туром, и мы вернёмся сюда [в Канаду] в следующем году, будем надеяться. Просто нужно делать то, что мы всегда делаем — давать концерты!»







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