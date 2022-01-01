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HALESTORM готовят новые кавер-версии



Барабанщик HALESTORM Arejay Hale на вопрос о том, не думали ли участники коллектива над четвёртым ЕР кавер-версий, ответил следующее:



«На самом деле мы уже начали работу над ним. Мы записали две песни в Нэшвилле до начала этого тура. Но я не уверен, что мне разрешено говорить, что это за песни. Но да, у нас есть несколько идей в голове.



Мне всегда нравится исполнять современные поп-песни. Например, мы исполнили "Bad Romance" Lady Gaga; мы исполнили "Get Lucky" DAFT PUNK; мы исполнили "Heathens" TWENTY ONE PILOTS. Это, на мой взгляд, самое весёлое. Но также мне нравится задача попытаться повторить блеск классических вещей METALLICA, SOUNDGARDEN. Это было самым сложным, потому что ты настолько уважаешь ту эпоху, что не хочешь её испортить. Ты хочешь отдать им дань уважения и не хочешь ничего менять.



Поэтому что касается "4.0", я чувствую, что это будет хороший баланс между этими элементами — отдать дань уважения классике, привнести в неё свою собственную изюминку, но при этом зажечь с поп-песнями!»







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