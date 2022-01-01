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*ACCEPT выступили без вокалиста 19
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Барабанщик HALESTORM: «Я смотрю на себя как на спортсмена»



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Arejay Hale в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как он поддерживает форму и какие упражнения использует:

«Как барабанщик я стараюсь мыслить как спортсмен. Я стараюсь придерживаться диеты с высоким содержанием белка. Я стараюсь, чтобы в ней было много растительной пищи и питательных веществ. И это стало ещё одним фактором того, что я не только физически могу продолжать выполнять физически тяжёлую задачу — играть 90-минутное шоу каждый вечер за барабанами и многократно колотить по железу. Но это также помогает моему психическому состоянию, потому что гастроли бывают изнурительными. Все силы брошены против тебя. Недостаток сна. Ты постоянно летаешь из города в город. Так легко пренебречь своим физическим здоровьем, что потом может сказаться на психике.

Просто чтобы держать себя в равновесии... Единственное, что я действительно хорошо контролирую, — это моя диета и физические упражнения. Я стараюсь следить за тем, чтобы оставаться подвижным, оставаться свободным, оставаться здоровым, насколько это возможно, и я стараюсь передать это молодым музыкантам.

Если вы молоды и гастролируете, вы должны веселиться, вы должны развлекаться. Выбросьте это из своей системы, потому что когда вам стукнет 30, вам придётся поднапрячься [смеётся] И я получаю больше удовольствия от гастролей, зная, что я не напиваюсь каждый вечер. Я ем здоровую пищу. Я занимаюсь спортом. Я тренируюсь. Я медитирую. Я делаю всё возможное, чтобы держать себя в тонусе. И это работает. Это поддерживает меня в форме. И я также должен поблагодарить за это пандемию, потому что тогда у меня впервые появилось время, чтобы по-настоящему сосредоточиться на восстановлении своего тела и суставов, чтобы они могли выдержать то напряжение, которому я подвергаю их каждый вечер».




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