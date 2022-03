сегодня



HALESTORM выпускают комиксы



HALESTORM и Z2 Comics на Хэллоуин представят комиксы "Hyde Manor", приуроченные к юбилею ЕР "Hello, It's Mz Hyde" и альбома "The Strange Case Of…"



«Я невероятно рада, что это наконец-то произошло, — говорит вокалистка HALESTORM Lizzy Hale. — Мы выпускаем графический роман! Созданный нашими прекрасными крутыми друзьями близнецами Виннер и с участием нескольких наших любимых художников, этот роман отправит вас в путешествие по сказочной тропе добра и зла. Эпическая битва Тьмы и Света. Правда ли это? Фантазия? Решайте сами!»



«Мы наслаждались музыкой HALESTORM на протяжении многих лет; и для нас большая честь, что нам доверили совместно создать мир и историю на основе их творчества, — продолжает соавтор сценария Брианна Виннер. — Мы хотели создать историю, которая отражала бы не только их музыку, но и индивидуальность каждого участника».



«Графический роман будет мрачной, паранормальной загадкой, главными героями которой станут участники группы, — уточняет соавтор Бриттани Виннер. — Путешествие, которое разворачивается, будет отражать их индивидуальные творческие пути, так что каждая из их личностей сможет по-настоящему раскрыться».



















