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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 23
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 10
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Halestorm

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4 фев 2022 : 		 Новая песня HALESTORM

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3 янв 2022 : 		 Видео с выступления HALESTORM

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31 окт 2021 : 		 "Tales From The Dead" от HALESTORM

27 окт 2021 : 		 Tales From The Dead от HALESTORM

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24 сен 2021 : 		 HALESTORM вернулись к записи

3 сен 2021 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

2 сен 2021 : 		 Гитарист HALESTORM: «Никаких обнимашек»

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21 июл 2021 : 		 HALESTORM отыграли первое шоу после паузы

21 июн 2021 : 		 HALESTORM в акустике

10 июн 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM предвкушает реакцию на новую пластинку
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|||| сегодня

HALESTORM выпускают комиксы



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HALESTORM и Z2 Comics на Хэллоуин представят комиксы "Hyde Manor", приуроченные к юбилею ЕР "Hello, It's Mz Hyde" и альбома "The Strange Case Of…"

«Я невероятно рада, что это наконец-то произошло, — говорит вокалистка HALESTORM Lizzy Hale. — Мы выпускаем графический роман! Созданный нашими прекрасными крутыми друзьями близнецами Виннер и с участием нескольких наших любимых художников, этот роман отправит вас в путешествие по сказочной тропе добра и зла. Эпическая битва Тьмы и Света. Правда ли это? Фантазия? Решайте сами!»

«Мы наслаждались музыкой HALESTORM на протяжении многих лет; и для нас большая честь, что нам доверили совместно создать мир и историю на основе их творчества, — продолжает соавтор сценария Брианна Виннер. — Мы хотели создать историю, которая отражала бы не только их музыку, но и индивидуальность каждого участника».

«Графический роман будет мрачной, паранормальной загадкой, главными героями которой станут участники группы, — уточняет соавтор Бриттани Виннер. — Путешествие, которое разворачивается, будет отражать их индивидуальные творческие пути, так что каждая из их личностей сможет по-настоящему раскрыться».

HALESTORM Teams Up With Z2 COMICS For Graphic Novel








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