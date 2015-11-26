сегодня



Вокалистка HALESTORM призывает не использовать подкладки



Вокалистка HALESTORM Lizzy Hale обратилась к молодым музыкантам с призывом не использовать подкладки на концертах:



«Играть на рок-шоу... Никаких треков, никаких кликов, никакой фанеры, никаких уловок... Это самые РЕАЛЬНЫЕ, настоящие ощущения, которые вы можете получить в этой жизни. Держать момент в своих руках, осознавать, что может случиться магия или вас снесёт проходящим поездом в зависимости от того, насколько вы готовы и умеете рисковать, находясь на сцене... И потом доверяете душе исполнение... Вот это и есть ЖИВОЕ в высшей форме. Я призываю всех молодых музыкантов выражать себя именно таким способом. Осознавать, каково это, чтобы помещение зависело только от тебя. Играйте в зале перед двумя зрителями и звукачом так, как будто вы находитесь на стадионе. Это наиболее прекрасный вариант осознать себя как артиста. Потому что если вы сможете это познать, это позволит вам выступать на огромных фестивалях и стадионах по всему миру, и это ощущение невозможно заменить ничем другим на этой планете. С нетерпением жду, когда вновь смогу вернуться к этому занятию!»







+1 -1



( 3 ) просмотров: 533

