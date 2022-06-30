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Halestorm

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30 июн 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Ух, как я зла!»

18 июн 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я би!»

6 июн 2022 : 		 HALESTORM получили платину

29 апр 2022 : 		 Акустика от HALESTORM

24 апр 2022 : 		 Видео с текстом от HALESTORM

28 мар 2022 : 		 HALESTORM выпускают комиксы

11 мар 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о встрече с вокалисткой HEART

23 фев 2022 : 		 Новое видео HALESTORM

23 фев 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о концертах в пандемию

4 фев 2022 : 		 Новая песня HALESTORM

2 фев 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о сгоревшем автобусе

29 янв 2022 : 		 HALESTORM отменили европейский тур

21 янв 2022 : 		 У HALESTORM сгорел автобус

3 янв 2022 : 		 Видео с выступления HALESTORM

21 дек 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом дался тяжело»

10 дек 2021 : 		 HALESTORM завершили работу над альбомом

15 ноя 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о кавер-версии LINKIN PARK

6 ноя 2021 : 		 HALESTORM в акустике

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM завершили запись

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM анонсировали стрим

31 окт 2021 : 		 "Tales From The Dead" от HALESTORM

27 окт 2021 : 		 Tales From The Dead от HALESTORM

24 окт 2021 : 		 Tales From The Dead от HALESTORM

24 сен 2021 : 		 HALESTORM вернулись к записи

3 сен 2021 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

2 сен 2021 : 		 Гитарист HALESTORM: «Никаких обнимашек»
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|||| сегодня

Вокалистка HALESTORM: «Ух, как я зла!»



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Известная своим признанием «я би» Lzzy Hale не смогла пройти и мимо решения Верховного суда об отмене дела Роу против Уэйда:

«Я бы написала что-нибудь в пятницу, но мы снимали музыкальный клип, а потом я убежала праздновать уикенд гордости. Я хотела почувствовать безудержную радость города вокруг меня и ликовать по поводу красоты всей той доброты и любви, которую я всё ещё ощущаю в этом мире. Мне нужно было время, прежде чем я села за стол с таким грузом.

Я ношу статус женщины как почётный знак. Мне пришлось разрушать барьеры, сдвигать неподъёмные горы и работать в два раза больше из-за своего пола, чтобы добиться того, что я делаю сегодня. Я сделала частью своей миссии расширение возможностей, вдохновение и маяк позитивной силы для молодых женщин, которые меня окружают. Это то, что я ВЫБИРАЮ делать со своим телом. НИКТО НЕ МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ МНЕ, ЧТО Я МОГУ И ЧТО НЕ МОГУ ДЕЛАТЬ СО СВОИМ ТЕЛОМ.

Я видела, как мы, женщины, добились огромных успехов в нашей бесконечной борьбе. Я видела, как мы совершили огромный скачок в равенстве и свободе. Но некоторые из этих успехов были отняты у нас в одночасье. И это только верхушка айсберга. Что будет дальше?

Я злюсь, испытываю отвращение, сокрушаюсь и ощущаю страх.

Эта отмена вызовет столько боли, раскола, огромных душевных мук и смертей. Большая часть Америки НЕ согласна с этим решением. Это настоящая тирания меньшинства.

Поэтому я гордо стою со своими сестрами и союзниками. Мы дадим отпор. Мы не будем молчать. Мы не будем вести себя прилично. Это можно исправить.

Моё послание — это послание надежды».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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30 июн 2022
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industrialist
Виталий Валентинович, разберитесь, откройте глаза деве

просмотров: 550

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