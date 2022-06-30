сегодня



Вокалистка HALESTORM: «Ух, как я зла!»



Известная своим признанием «я би» Lzzy Hale не смогла пройти и мимо решения Верховного суда об отмене дела Роу против Уэйда:



«Я бы написала что-нибудь в пятницу, но мы снимали музыкальный клип, а потом я убежала праздновать уикенд гордости. Я хотела почувствовать безудержную радость города вокруг меня и ликовать по поводу красоты всей той доброты и любви, которую я всё ещё ощущаю в этом мире. Мне нужно было время, прежде чем я села за стол с таким грузом.



Я ношу статус женщины как почётный знак. Мне пришлось разрушать барьеры, сдвигать неподъёмные горы и работать в два раза больше из-за своего пола, чтобы добиться того, что я делаю сегодня. Я сделала частью своей миссии расширение возможностей, вдохновение и маяк позитивной силы для молодых женщин, которые меня окружают. Это то, что я ВЫБИРАЮ делать со своим телом. НИКТО НЕ МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ МНЕ, ЧТО Я МОГУ И ЧТО НЕ МОГУ ДЕЛАТЬ СО СВОИМ ТЕЛОМ.



Я видела, как мы, женщины, добились огромных успехов в нашей бесконечной борьбе. Я видела, как мы совершили огромный скачок в равенстве и свободе. Но некоторые из этих успехов были отняты у нас в одночасье. И это только верхушка айсберга. Что будет дальше?



Я злюсь, испытываю отвращение, сокрушаюсь и ощущаю страх.



Эта отмена вызовет столько боли, раскола, огромных душевных мук и смертей. Большая часть Америки НЕ согласна с этим решением. Это настоящая тирания меньшинства.



Поэтому я гордо стою со своими сестрами и союзниками. Мы дадим отпор. Мы не будем молчать. Мы не будем вести себя прилично. Это можно исправить.



Моё послание — это послание надежды».





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