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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Halestorm

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Вокалистка HALESTORM: «Я не беспокоюсь о том, что могу оттолкнуть людей»



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У Lzzy Hale недавно спросили, обеспокоена ли она тем, что может оттолкнуть часть поклонников группы, когда занимает позицию, которая не совпадает с их текущими политическими взглядами:

«Мне кажется, что моя миссия всегда заключается в "поиске фундаментальных истин" и тех неписаных "о да", вроде: "Эй, давайте будем добры друг к другу".

Давным-давно я сказала себе: "Слушай, если я когда-нибудь дойду до того, что люди будут меня слушать — к лучшему или худшему, потому что я не психотерапевт, не врач, не политик — я буду излучать позитивную энергию и отстаивать то, во что я верю.

Я не беспокоюсь о том, что могу оттолкнуть людей, потому что мне кажется, что если вы не можете любить кого-то так же, как себя, если вы не можете просто радоваться за кого-то, кто гонится за своим собственным счастьем, и если вы такой человек, который будет ненавидеть кого-то только из-за его политических взглядов или из-за того, с кем ему нравится целоваться, или из-за его пола, тогда мне всё равно, нравится ли вам наша музыка, или нравлюсь ли вам я.

Замечательная вещь, которая приходит с высказыванием своего мнения, и это зависит от человека — это только я сама — я чувствую, что нахожусь в таком статусе, когда могу дать кому-то надежду, и если они могут увидеть своё отражение в том, что я говорю или что я делаю, это просто замечательно. Я получаю множество писем и людей, которые подходят ко мне на концертах и просто плачут у меня на плече из-за того, что они кое-что обрели. Или, может быть, то, что я выкладываю это здесь, заставляет их быть чуточку смелее и проявлять своё истинное "я". Так что я должна говорить об этом».




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