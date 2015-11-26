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Halestorm

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Вокалистка HALESTORM всё ещё паникует перед выходом на сцену



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В недавнем интервью вокалистка HALESTORM Lizzy Hale ответила на вопрос, паникует ли она перед выходом на сцену:

«Тут дело не в том, что есть какая-то паника или мне нужно успокоиться, так было и есть всегда. Может, когда я была моложе, меня чуть больше захлестывали эти чувства, но они по-прежнему есть... И я скажу, что это "паника", но в позитивном плане. И что-то другое всегда вызовет это ощущение независимо от того, скажет ли кто-нибудь: "Эй, у нас есть только 10 минут до шоу", а потом внезапно я такая: "Оооо" [я буду чувствовать] эти электрические покалывания. И вдруг твоё мышление просто меняется, чувства обостряются, и ты думаешь: "Хорошо, это началось". Вызов рядом, всё реально.

Пожалуй, в прошлом это было более ярко, но всё равно случается каждый вечер. И я чувствую, что это не пройдёт, а если вдруг когда-нибудь пройдёт, то я должна буду уйти или что-то вроде того, потому что это такой удивительный момент!

Мы не используем никаких кликов или бэк-треков, нет никаких фанерных подкладок, по сути дела у нас живая джем-сессии на глазах собравшихся, и мы заранее не знаем, как мы собираемся закончить песню. И это совершенно иной элемент, потому что когда вы выходите на сцену, вы зависите друг от друга, и вы зависите от себя. И всё может идти просто удивительно и превратиться в этот удивительный момент, который вы никогда не забудете, или наоборот — все пойдёт совершенно ужасно. Но это всё зависит только от тебя, и в этом-то и состоит вся прелесть живой музыки. Так что это больше ради ощущений, которые я получаю».

HALESTORM





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