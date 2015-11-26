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Halestorm

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26 июн 2020 : 		 HALESTORM работают над «захватывающей музыкой»

16 июн 2020 : 		 Гитарист HALESTORM: «Какая такая музыкальная индустрия?»

12 июн 2020 : 		 Новое послание от вокалистки HALESTORM

10 июн 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Если вы не считаете, что чёрные жизни важны, вы часть проблемы»

31 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Многие фанаты не представляют, насколько группы зависят от туров»

19 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Большинство групп страдает»

12 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM о том, что для неё является красотой

10 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

25 апр 2020 : 		 Поженятся ли участники HALESTORM?

19 апр 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM почтила память Джимми Уэбба

19 апр 2020 : 		 Акустика от участников HALESTORM

16 апр 2020 : 		 LIZZY HALE хочет использовать время карантина для работы над новыми треками

16 мар 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Здоровайтесь как порнозвёзды!»

6 мар 2020 : 		 HALESTORM работают над «свежим» материалом

14 фев 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поддержала Amy Lee

21 янв 2020 : 		 HALESTORM планируют выпустить 2 ЕР

22 дек 2019 : 		 Вокалистка HALESTORM заявила, что получала благодарные письма от родителей подростков, так как затрагивала социальные вопросы

14 дек 2019 : 		 Акустика от HALESTORM

13 дек 2019 : 		 HALESTORM завершили запись ЕР

8 дек 2019 : 		 Акустика от HALESTORM

23 ноя 2019 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Никогда и никому не позволяйте говорить вам, что вы непривлекательны, что вы урод или фрик просто из-за того, что вы такой, какой есть»

2 ноя 2019 : 		 Юбилейное издание HALESTORM выйдет зимой

1 ноя 2019 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Мы не используем подкладки»

30 окт 2019 : 		 Вокалистка HALESTORM исполняет SOUNDGARDEN

29 окт 2019 : 		 Акустика от HALESTORM

10 сен 2019 : 		 Акустика от HALESTORM
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HALESTORM работают над «захватывающей музыкой»



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В рамках беседе с программой "In The Trenches With Ryan Roxie" гитарист HALESTORM Joe Hottinger рассказал о ходе работы над новым материалом:

«У Lizzy и меня есть — думаю, есть четыре или пять песен, которые нам очень нравятся. Мы написали их штук двадцать или тридцать, даже не считали — их просто много — но вот про четыре или пять из них мы можем сказать: "О да, в этом что-то есть". И они захватывают, они очень разные.

Мы понятия не имеем, куда нас заведёт кривая, когда начинаем работу над альбомом, — да мы и сейчас-то этого не знаем, но туман постепенно рассеивается. И рок-н-ролл — он же заводит и цепляет. Это очень по-HALESTORM'овски, но просто другие мы».

HALESTORM Is Working On





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