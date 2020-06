сегодня



HALESTORM работают над «захватывающей музыкой»



В рамках беседе с программой "In The Trenches With Ryan Roxie" гитарист HALESTORM Joe Hottinger рассказал о ходе работы над новым материалом:



«У Lizzy и меня есть — думаю, есть четыре или пять песен, которые нам очень нравятся. Мы написали их штук двадцать или тридцать, даже не считали — их просто много — но вот про четыре или пять из них мы можем сказать: "О да, в этом что-то есть". И они захватывают, они очень разные.



Мы понятия не имеем, куда нас заведёт кривая, когда начинаем работу над альбомом, — да мы и сейчас-то этого не знаем, но туман постепенно рассеивается. И рок-н-ролл — он же заводит и цепляет. Это очень по-HALESTORM'овски, но просто другие мы».













