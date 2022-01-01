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Halestorm

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29 янв 2022 : 		 HALESTORM отменили европейский тур

21 янв 2022 : 		 У HALESTORM сгорел автобус

3 янв 2022 : 		 Видео с выступления HALESTORM

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10 дек 2021 : 		 HALESTORM завершили работу над альбомом

15 ноя 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о кавер-версии LINKIN PARK

6 ноя 2021 : 		 HALESTORM в акустике

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM завершили запись

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM анонсировали стрим

31 окт 2021 : 		 "Tales From The Dead" от HALESTORM

27 окт 2021 : 		 Tales From The Dead от HALESTORM

24 окт 2021 : 		 Tales From The Dead от HALESTORM

24 сен 2021 : 		 HALESTORM вернулись к записи

3 сен 2021 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

2 сен 2021 : 		 Гитарист HALESTORM: «Никаких обнимашек»

29 авг 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о своей коллекции

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21 июл 2021 : 		 HALESTORM отыграли первое шоу после паузы

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|||| сегодня

Вокалистка HALESTORM — о концертах в пандемию



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Lzzy Hale в рамках недавнего интервью рассказала о впечатлениях от возвращения к активной концертной деятельности:

«В июле 2021 года мы провели секретное шоу здесь, в Нэшвилле, в местном клубе в рамках нашего первого концерта. Это было самое долгое время, которое я когда-либо проводила без живых выступлений, и мой режим паники начался во время саундчека. Это было не просто, как за 10 минут до начала выступления: "О Боже". Целый день я только и делала, что говорила: "Боже мой. Мы действительно это сделаем".

Мне так приятно снова выступать на концертах, и так здорово видеть, как все зрители живут настоящим моментом. Я чувствую, что сейчас всё по-другому, в каком-то непостижимом смысле. Все немного на подъёме. Никто не болтает по телефону. Все идут на шоу так, будто это их последнее выступление. Это просто невероятно».

HALESTORM





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