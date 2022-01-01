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Вокалистка HALESTORM — о концертах в пандемию



Lzzy Hale в рамках недавнего интервью рассказала о впечатлениях от возвращения к активной концертной деятельности:



«В июле 2021 года мы провели секретное шоу здесь, в Нэшвилле, в местном клубе в рамках нашего первого концерта. Это было самое долгое время, которое я когда-либо проводила без живых выступлений, и мой режим паники начался во время саундчека. Это было не просто, как за 10 минут до начала выступления: "О Боже". Целый день я только и делала, что говорила: "Боже мой. Мы действительно это сделаем".



Мне так приятно снова выступать на концертах, и так здорово видеть, как все зрители живут настоящим моментом. Я чувствую, что сейчас всё по-другому, в каком-то непостижимом смысле. Все немного на подъёме. Никто не болтает по телефону. Все идут на шоу так, будто это их последнее выступление. Это просто невероятно».













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