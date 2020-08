сегодня



Новое видео HALESTORM с участием вокалистки EVANESCENCE



"Break In", новое видео группы HALESTORM, доступно для просмотра ниже. Эта песня была записана с участием вокалистки EVANESCENCE Amy Lee. Оригинальная версия трека вошла в альбом HALESTORM "The Strange Case Of...", выпущенный в 2012 году. Новая реинкарнация композиции появится на сборнике "Halestorm Reimagined", в который войдут переработанные треки группы и кавер-версия песни Whitney Houston и Dolly Parton "I Will Always Love You".



Трек-лист:



01. I Get Off



02. Miss The Misery



03. I Am The Fire



04. Break In (featuring Amy Lee)



05. I Will Always Love You



06. Mz. Hyde



















