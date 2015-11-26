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HALESTORM завершили работу над альбомом



Lizzy Hale в рамках визита на радиостанцию 105.9 рассказала о новом альбоме группы:



«Мы только что закончили работу над нашим новым альбомом. В данный момент мы делаем миксы и мастеринг. Но в то время, когда мы его писали, меня очень вдохновляли простые истории, простые люди, живущие своей жизнью, истории о выживании и в буквальном смысле беседы, которые у меня были с этими людьми. Так что в свою очередь я чувствую, что для меня как артиста это был очень хороший способ снова найти себя и рассмотреть себя в них, но также в свою очередь я надеюсь, что каждый найдёт в этом альбоме что-то своё. Так что да, это прекрасная вещь».







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