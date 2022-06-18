сегодня



Вокалистка HALESTORM: «Я би!»



Lzzy Hale поделилась с поклонниками сокровенным:



«В этом месяце ко мне обращались многие издания, чтобы высказаться о гордости... Но я решила опубликовать вот это сообщение... Прямо из уст малышки би — из первых рук.



Я поняла, что во мне есть что-то другое, с самого раннего возраста. Когда я росла в полухристианской семье, все вещи, которые я ощущала, были по своей сути неправильными. Поэтому я долгое время скрывала свою бисексуальность. Только благодаря участию в группе, выходу из организованной религии, поиску своего сообщества и преодолению тёмных мутных вод жизни я смогла почувствовать себя по-настоящему комфортно, осознав всё то, что делает меня... мной.



Я безоговорочно бисексуальна. Нахожусь в своём собственном спектре этой огромной радуги, частью которой мы все являемся. Я надеюсь поделиться с вами, независимо от того, находитесь ли вы в состоянии гордости или всё ещё плывёте в открытом море... что если быть собой, принимать то, что выделяет вас среди других, и принимать свои странности... эти вещи в конечном итоге становятся вашими суперспособностями. Ваша истинная сущность драгоценна, никто не сможет отнять её у вас, если вы сами не позволите. Пользуйтесь этим как секретным оружием.



Насколько я понимаю... У нас есть только один раз, чтобы прокатиться на этом аттракционе. Так что живите и дышите каждой своей частью. Хорошие, плохие, яркие и странные.



Зажигайте, ублюдки! Я прославляю вас!



#pridemonth #happypride #halestorm #lzzbians».





View this post on Instagram

















+0 -2



( 8 ) просмотров: 644

