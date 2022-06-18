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Halestorm

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Вокалистка HALESTORM: «Я би!»



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Lzzy Hale поделилась с поклонниками сокровенным:

«В этом месяце ко мне обращались многие издания, чтобы высказаться о гордости... Но я решила опубликовать вот это сообщение... Прямо из уст малышки би — из первых рук.

Я поняла, что во мне есть что-то другое, с самого раннего возраста. Когда я росла в полухристианской семье, все вещи, которые я ощущала, были по своей сути неправильными. Поэтому я долгое время скрывала свою бисексуальность. Только благодаря участию в группе, выходу из организованной религии, поиску своего сообщества и преодолению тёмных мутных вод жизни я смогла почувствовать себя по-настоящему комфортно, осознав всё то, что делает меня... мной.

Я безоговорочно бисексуальна. Нахожусь в своём собственном спектре этой огромной радуги, частью которой мы все являемся. Я надеюсь поделиться с вами, независимо от того, находитесь ли вы в состоянии гордости или всё ещё плывёте в открытом море... что если быть собой, принимать то, что выделяет вас среди других, и принимать свои странности... эти вещи в конечном итоге становятся вашими суперспособностями. Ваша истинная сущность драгоценна, никто не сможет отнять её у вас, если вы сами не позволите. Пользуйтесь этим как секретным оружием.

Насколько я понимаю... У нас есть только один раз, чтобы прокатиться на этом аттракционе. Так что живите и дышите каждой своей частью. Хорошие, плохие, яркие и странные.

Зажигайте, ублюдки! Я прославляю вас!

#pridemonth #happypride #halestorm #lzzbians».




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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18 июн 2022
dark_medieval_times
Да всем, насрать!
Like!2  Dislike!1
18 июн 2022
С
Санчез
И какое это имеет отношение к музыке и творчеству?
18 июн 2022
rassol
Вообще по хую, или до пизды?
18 июн 2022
f
father
Ишь ты какая, захотела хайпануть, как Хэлфорд:)
18 июн 2022
nwhre
"Зажигайте, ублюдки!" okay
18 июн 2022
YNWA
Она идентифицирует себя как пчела? Я правильно понимаю?
Like!3
18 июн 2022
d
deathstar777
Все бабы би. Вот если бы Кипелов рассказал, что он охотился за десантниками.
18 июн 2022
Tomahawk
Мне тоже нравятся женщины

просмотров: 644

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