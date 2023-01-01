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*Новое видео METALLICA 80
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 38
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*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 10
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*Новое видео METALLICA 80
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 38
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 26
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 21
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
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Halestorm

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7 апр 2023 : 		 Видео CHRIS DAUGHTRY и LZZY HALE на песню JOURNEY

3 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о транс-расстреле

7 мар 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM несёт миру правду

28 янв 2023 : 		 HALESTORM думают о новом

9 янв 2023 : 		 Барабанщик HALESTORM — о последнем диске

3 янв 2023 : 		 Басист HALESTORM о турах после пандемии

3 ноя 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о сольном альбоме: «А почему бы и да?»

31 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят переиздание

25 окт 2022 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Я смотрю на себя как на спортсмена»

23 окт 2022 : 		 HALESTORM записали кавер-версию хита Долли Партон

23 окт 2022 : 		 Концертное видео HALESTORM

21 окт 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я не беспокоюсь о том, что могу оттолкнуть людей»

16 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят новые кавер-версии

30 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Без пандемии это была бы совсем другая пластинка»

2 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о любви к картинам

22 авг 2022 : 		 HALESTORM исполняют ADELE

26 июл 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о забавных встречах с кумирами

22 июл 2022 : 		 HALESTORM исполняют классику DOLLY PARTON

21 июл 2022 : 		 Новое видео HALESTORM

11 июл 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Важно быть открытой с поклонниками»

30 июн 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Ух, как я зла!»

18 июн 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я би!»

6 июн 2022 : 		 HALESTORM получили платину

29 апр 2022 : 		 Акустика от HALESTORM

24 апр 2022 : 		 Видео с текстом от HALESTORM

28 мар 2022 : 		 HALESTORM выпускают комиксы
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|||| сегодня

Видео CHRIS DAUGHTRY и LZZY HALE на песню JOURNEY



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CHRIS DAUGHTRY и LZZY HALE представили видео на собственное прочтение хита JOURNEY "Separate Ways (Worlds Apart)".




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