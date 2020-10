сегодня



Басист KORN : "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил



Басист KORN Reginald "Fieldy" Arvizu недавно поговорил о том, насколько непросто было группе обкатывать новую пластинку "The Nothing" в условиях надвигающегося кризиса:



«Ну, это было непросто, но нам ещё с BREAKING достаточно сильно повезло. Нет, мы не сделали столько концертов, сколько хотели, ведь это одна из наших самых любимых пластинок, которой мы гордимся, так как была сделана в очень непросто время. Закончился тур с BREAKING, и на следующий день мир закрыли. Мы такие: "Вау!" Мы были очень рады и тому, что успели завершить эту часть. Понятно, что это далеко не всё из намеченного, но... случившееся затронуло всех».



Fieldy также рассказал и о недавнем кавере хита "The Devil Went Down To Georgia" THE CHARLIE DANIELS BAND:



«О, это было очень сложно, чувак. Это одна из самых сложных песен из всех, что я когда-либо разучивал. Это безумие какое-то. И Head, и Munky тоже стёрли пальцы, но они-то играют на гитаре. Чувак, там партии — просто вынос мозга. И вся структура песни просто безумна. Они настолько опередили своё время, что я просто был сражён этим фактом. И мы ещё сделали этот трек с YelaWolf. И надеюсь, что играть на концертах мы её не будем, потому что иначе придётся изрядно попотеть дома и долго и много практиковаться».













The Devil Went Down To Georgia (Cover Song) by Korn Feat. Yelawolf





