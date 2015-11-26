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Korn

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8 окт 2020 : 		 Басист KORN: "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN

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1 июн 2020 : 		 Акустика от KORN

29 май 2020 : 		 KORN перенесли европейский тур

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6 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KORN

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23 фев 2020 : 		 Гитарист KORN: «JONATHAN DAVIS вновь полюбил тяжёлую музыку»

24 дек 2019 : 		 Вокалист KORN: «Каждый раз, когда я слышу "The Nothing", я плачу»

20 дек 2019 : 		 Вокалист KORN о смерти жены и матери

14 дек 2019 : 		 Документальные ролики от KORN

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9 окт 2019 : 		 Вокалист KORN: «Да мир совершенно слетел с катушек!»

25 сен 2019 : 		 Новое видео KORN

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23 авг 2019 : 		 Барабанщик KORN о новом альбоме

2 авг 2019 : 		 Новое видео KORN

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Басист KORN: "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил



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Басист KORN Reginald "Fieldy" Arvizu недавно поговорил о том, насколько непросто было группе обкатывать новую пластинку "The Nothing" в условиях надвигающегося кризиса:

«Ну, это было непросто, но нам ещё с BREAKING достаточно сильно повезло. Нет, мы не сделали столько концертов, сколько хотели, ведь это одна из наших самых любимых пластинок, которой мы гордимся, так как была сделана в очень непросто время. Закончился тур с BREAKING, и на следующий день мир закрыли. Мы такие: "Вау!" Мы были очень рады и тому, что успели завершить эту часть. Понятно, что это далеко не всё из намеченного, но... случившееся затронуло всех».

Fieldy также рассказал и о недавнем кавере хита "The Devil Went Down To Georgia" THE CHARLIE DANIELS BAND:

«О, это было очень сложно, чувак. Это одна из самых сложных песен из всех, что я когда-либо разучивал. Это безумие какое-то. И Head, и Munky тоже стёрли пальцы, но они-то играют на гитаре. Чувак, там партии — просто вынос мозга. И вся структура песни просто безумна. Они настолько опередили своё время, что я просто был сражён этим фактом. И мы ещё сделали этот трек с YelaWolf. И надеюсь, что играть на концертах мы её не будем, потому что иначе придётся изрядно попотеть дома и долго и много практиковаться».

KORN








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Red One


8 окт 2020, 13:47		Ломовейшая вещь получилась, послушал оригинал и испытал шок - этож прогрессив-психодел-кантри

ElectricRetard


8 окт 2020, 13:55		Ну мне кстати их кавер не очень, у Primus наверное самая лучшая версия.


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