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Korn

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|||| сегодня

Новая песня KORN



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"Lost In The Grandeur", новая песня группы KORN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Requiem", выход которого запланирован на четвертое февраля на Loma Vista Recordings.

Трек-лист:

01. Forgotten

02. Let The Dark Do The Rest

03. Start The Healing

04. Lost In The Grandeur

05. Disconnect

06. Hopeless And Beaten

07. Penance To Sorrow

08. My Confession

09. Worst Is On Its Way

Hear KORN











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Crane76


2 фев 2022, 16:48		Почему современные клипы такие стрёмные? Вроде денег у групп больше стало, а снимают полнейшую дичь


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