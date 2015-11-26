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Басист KORN — о занятиях на карантине



Басист KORN Reginald "Fieldy" Arvizu в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, чем занимается во время коронапаузы:



«Я могу сказать, что ты нужно стараться не обсуждать, потому что говоря обо всём, что происходит в мире, ты обнаруживаешь, что никогда не получишь потраченные на всё это 20 минут от часа назад. Например, моему сыну вчера было скучно. Ну это не имеет никакого отношения к тому, что мир закрылся. Ему скучно, но у него есть маленькая группа. И у него появился новый гитарист, который очень хорош. И он такой: "Он действительно хорош". И я говорю: "Хочешь стать лучше? Ты сейчас сидишь в телефоне". И я ему говорю: "Иди возьми свою гитару и практикуйся". И он пошёл и так и сделал.



Когда вы, ребята, сидите дома, идите и возьмите свою гитару в руки или возьмите свой инструмент. Что ты любишь делать? Иди и начни проект, чувак. Я много рисовал. Если я не занимаюсь музыкой, то рисую. Есть несколько проектов.



Это всё пройдёт, чувак. Если мы все сможем просто расслабиться, это пройдёт, и мы снова будем зажигать. И когда мы это сделаем, это будет как выпустить быков из клеток. И это будут самые безумные толпы из всех, что мы когда-либо видели в нашей жизни, и безумные выступления групп, потому что мы как быки на привязи... Нас сдерживают, но когда вы нас выпустите, это будет продолжаться и продолжаться, чувак, — это будет настоящее безумие. Но тем временем, пока нас держат взаперти, напишите несколько песен. Возьми свою гитару или другой инструмент. Займись живописью. Занимайся делом. Потому что это нелегко. Все, с кем я говорю, стараются вести себя так, как будто у них это есть, а у них ничего нет. Потому что сейчас самые трудные времена... Мне 50, и я никогда в жизни не видел ничего подобного. И мы ведь путешественники.



Итак, что мы можем сделать? Не говорить об этом, а попытаться попасть в проект и сделать всё, что в наших силах. Да, мне не хватает времени, и я иногда говорю об этом, но лучше не надо. Я лучше поговорю о том, как мы преодолеем всё происходящее и заново изобретём и воссоздадим то, что было, мы пройдём через всё это. Мы все вернёмся, и мы все разберёмся с этим. И если у кого-то есть идеи, давайте устроим мозговой штурм. Мы сделаем так, чтобы это произошло. Я не знаю как, но мы сделаем это!»













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