15 авг 2021



Барабанщик KORN на альбоме MICK MARS



Барабанщик KORN RAY LUZIER подтвердил, что принял участие в записи сольного альбома MICK'a MARS'a, Ранние сессии для этой пластинки продюсировал Michael Wagener (OZZY OSBOURNE, ACCEPT, WARRANT, SKID ROW) в Blackbird Studio.







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