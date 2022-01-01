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Korn

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Видео с выступления KORN в церкви



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Фрагмент выступления KORN в церкви, получившего название "Requiem Mass" и проходившего третьего февраля в Hollywood United Methodist Church в Лос-Анджелесе, доступно ниже. Это событие приурочено к выходу нового альбома "Requiem".




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