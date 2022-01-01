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Барабанщик KORN: «Странно играть без Fieldy»



Ray Luzier в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о состоянии Reginald'a "Fieldy" Arvizu:



«Группы — это как брак, особенно группа братьев, которая вместе так долго, как KORN. Есть много проблем, с которыми мы сталкиваемся. Ты имеешь дело со своими личными семейными проблемами, которые есть у тебя дома, с близкими, которые болеют, с пожилыми людьми. В этом смысле у всех одни и те же проблемы. Но когда вы находитесь в группе так долго, как это происходит в KORN, вы сможете увидеть проблемы и различные ситуации, которые происходят в коллективе на протяжении всей жизни.



Что касается того, как мы ладим друг с другом, мы все — просто братва; всем очень нравится компания друг друга. Я знаю многих своих друзей, которые сейчас играют в очень известных группах, и они не могут находиться в одной комнате вместе; они не выносят присутствия друг друга. У них отдельные автобусы. Мы не такие. Мы всегда тусуемся в одной гримёрке, иногда шутим и смеёмся, но когда личные проблемы начинают мешать группе, тогда приходит время разобраться с ними и сказать: "Эй, давайте выясним, как с этим справиться, чтобы мы могли вернуться как единое целое и сделать всё лучше и сильнее.



Он достиг того состояния, в котором переживал много личных проблем, и это повлияло на него. Мы любим его. Он наш брат. Мы очень заботимся о нём и скучаем из-за его отсутствия. Тот тур [лето/осень 2021 года] был очень странным, когда его не было рядом. Как бы здорово ни играл на басу нынешний басист KORN Roberto "Ra" Díaz [SUICIDAL TENDENCIES], Fieldy — огромная часть звучания и личности KORN. Так что мы желаем ему всего наилучшего, а время покажет, что будет дальше».













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