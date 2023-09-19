19 сен 2023



Новое от KORN стоит ждать в 2024



Гитарист KORN Brian "Head" Welch в подкасте "The Joe Kingdom Perspective" намекнул, что в следующем году будет что-то новое от KORN:



«Да, [будет] новая музыка в следующем году. Я не знаю. Сейчас мы просто затаились, занимаемся своими делами».







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