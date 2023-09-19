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Korn

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|||| 19 сен 2023

Новое от KORN стоит ждать в 2024



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Гитарист KORN Brian "Head" Welch в подкасте "The Joe Kingdom Perspective" намекнул, что в следующем году будет что-то новое от KORN:

«Да, [будет] новая музыка в следующем году. Я не знаю. Сейчас мы просто затаились, занимаемся своими делами».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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19 сен 2023
С
СтаканМарьиванны
Прошлый был очень недурственен! А за Хэдом висят два их непревзойдённых альбома.
20 сен 2023
YNWA
СтаканМарьиванны, дебютник, да, а вот "Life Is Peachy" они даже пару раз превзошли. "Issues" и "Untouchables" не дадут соврать.
20 сен 2023
С
СтаканМарьиванны
YNWA, life Is Peachy краеугольный альбом в их творчестве, я считаю, где был окончательно сформирован их фирменный стиль, саунд, и без которого был бы невозможен меланхолично-депрессивный Issues и так мною до конца не прочувствованный Untouchables (там есть отличные песни Hollow Life, Alone I Break, но целиком как альбом плохо воспринимается лично у меня и обложка там слабенькая).

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