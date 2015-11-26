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Лидер ANTHRAX с сыном исполняют KORN



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Видео того, как Scott Ian и его десятилетний сын Revel Young Ian исполняют композицию KORN "Here To Stay", доступно для просмотра ниже.




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