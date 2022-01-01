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Вокалист KORN обрёл радость жизни



Участники KORN James "Munky" Shaffer и Brian "Head" Welch в рамках недавней программы у Ola Englund'а ответили на вопрос, как они сохраняют уровень агрессивности, чтобы создавать соответствующую музыку:



James: «Нам не обязательно быть такими. Вам не обязательно быть такими. Мы можем черпать вдохновение из новостей, друзей, семьи. Мы все в разные моменты проходим через сложные моменты».



Head добавил: «Бывает разочарование дома, а ты садишься в студию и выплескиваешь всё наружу».



James согласился, продолжив: «Это правда. Каждый день есть что-то, в чём можно черпать вдохновение, будь то твой личный материал или что-то из прошлого. Или просто создать атмосферу, а тексты Jonathan'а [Davis'а, вокал] как бы... подготавливают сцену для этого».



Head: «Как-то вечером мы выступали в Лондоне, и Jonathan сказал: "Я наконец-то обрёл радость жизни", потому что он просто погрузился в мир. А я говорю: "Значит ли это, что записи KORN теперь будут отстойными?" Но всё не так.



Нас привлекают тёмные стороны в жизни — всех нас. Фильмы, телешоу... Так что это обязательно вылезет наружу. Даже если мы счастливы, это вылезет наружу».



James: «И знаете что? Теперь, когда мы стали старше, мы можем научиться балансировать между светлым и тёмным в нашей жизни. Раньше это была просто тьма, и мы не знали, как её контролировать. Но теперь у нас есть ясность. И с возрастом, и с появлением детей, и с появлением разных вещей в нашей жизни уравновешиваются свет и тьма. И нам нравится прыгать в темноту посредством искусства, которое мы создаём. Но мы не живём в ней. Мы знаем, как туда попасть, играть музыку и всё такое, а потом мы знаем, как это оставить в стороне, а после обеда шутить и быть счастливыми. Не надо ходить мрачными весь день. Большую часть времени мы шутим и прикалываемся весь день на гастролях».







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