Все билеты на концерт KORN проданы



KORN сообщили о том, что все 22 000 билетов на BMO Stadium, Лос-Анджелес где пятого октября пройдёт юбилейное шоу по случаю тридцатилетия творческого пути группы, в котором в качестве гостей примут участие EVANESCENCE, GOJIRA, DARON MALAKIAN AND SCARS ON BROADWAY, SPIRITBOX и VENDED, проданы.



Davis: «Размышляя о тридцати годах существования KORN, я испытываю огромную благодарность за наш путь, рост, который мы пережили, и невероятную связь, которую мы разделяем с нашими поклонниками. Очень приятно видеть, как наша музыка затронула столько жизней по всему миру. От нашего маленького клубного старта до выступлений на стадионах - это было незабываемое путешествие, и всем этим мы обязаны нашему удивительному, несокрушимому, преданному сообществу, которое сделало это возможным. Я с нетерпением жду этого невероятного вечера, чтобы отпраздновать всем вместе!»





