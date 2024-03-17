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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 18
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Korn

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Все билеты на концерт KORN проданы



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KORN сообщили о том, что все 22 000 билетов на BMO Stadium, Лос-Анджелес где пятого октября пройдёт юбилейное шоу по случаю тридцатилетия творческого пути группы, в котором в качестве гостей примут участие EVANESCENCE, GOJIRA, DARON MALAKIAN AND SCARS ON BROADWAY, SPIRITBOX и VENDED, проданы.

Davis: «Размышляя о тридцати годах существования KORN, я испытываю огромную благодарность за наш путь, рост, который мы пережили, и невероятную связь, которую мы разделяем с нашими поклонниками. Очень приятно видеть, как наша музыка затронула столько жизней по всему миру. От нашего маленького клубного старта до выступлений на стадионах - это было незабываемое путешествие, и всем этим мы обязаны нашему удивительному, несокрушимому, преданному сообществу, которое сделало это возможным. Я с нетерпением жду этого невероятного вечера, чтобы отпраздновать всем вместе!»




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17 мар 2024
MadSam
Чему тут удивляться? Государство, где консумеризм (по-простому говоря, потреблядство) является основой этики...
Америкосам (в принципе, а не только этим) присущ один, но весьма суровый, скилл: умение выдавать говно за нечто ценное и продавать его за большие деньги. Об этом еще Лондон писАл. А особенно хорошо сие у Драйзера описано.
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