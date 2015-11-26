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Обучающее видео от KORN



В новом видео барабанщик KORN Ray Luzier демонстрирует исполнение композиции "You'll Never Find Me". Этот трек в оригинале вошел в студийный альбом 2019 года, The Nothing.

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