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Гитарист KORN о новом материале: «Мы работаем с разными людьми»



Гитарист KORN Brian "Head" Welch недавно говорил с Revolver о прогрессе в процессе работы над новым диском:



«Относительно нового альбом я полон энтузиазма. Я не могу дождаться, когда всё будет готово. Ещё много чего нужно сделать. То, что у нас уже есть, и правда воодушевляет. Мы написали и почти записали все ударные. Но нам, быть может, нужно сочинить ещё пару-тройку песен — так всегда бывает. В начале года мы полностью сосредоточимся на этом и доделаем».



На вопрос о том, где будет проходить запись, он ответил:



«Мы это делаем повсюду. Несколько раз были в Нэшвилле, мы работали в Лос-Анджелесе. Мы писали также демо с John'ом Feldmann'ом. Travis Barker наложил временные ударные на какие-то темы, и это было круто. Мы знаем John'a Feldmann'a ещё с 1987 года — он был в ELECTRIC LOVE HOGS. Так что мы сочиняем с разными людьми. Мы подтянули Nick'a Raskulinecz'a, нашего продюсера, он большой фанат музыки. Для него это не просто работа».











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