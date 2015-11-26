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Korn

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Барабанщик KORN — о «коронапаузе»



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Барабанщик KORN Ray Luzier недавно поговорил с программой "Rockcast" о «коронапаузе»:

«Что есть, то есть, чувак, что мы можем сделать? Весь мир охвачен пандемией. Это безумие, это хреново. Никто такого не предвидел — ну ладно, кто-то — да, но не все.

Забавно, потому что мы с женой всегда говорим об этом: "Эй, если KORN завтра распадутся, хватит ли у нас денег, чтобы прожить ещё год или два, прежде чем ты найдёшь другой вариант?" Потому что я прожил всю свою жизнь музыкантом, а это гигантские американские горки, как известно многим. Ты не можешь просто сорвать джекпот, хорошо устроиться, чтобы это было на всю жизнь. И самая незначительная часть людей в мире — музыканты. Большинство людей работают в кофейне или заняты обслуживанием столиков, пытаясь как-то свести концы с концами...

Мне повезло... Я играл с David'ом Lee Roth'ом, я играл с Jake'ом E. Lee и братьями DeLeo в ARMY OF ANYONE — у меня было несколько отличных концертов за эти годы, я провёл кучу мероприятий. Я попал в KORN в 2007-м. Это мой 13-й год с ними, и это было потрясающе — всё просто невероятно. Но если бы вы сказали мне 13 лет назад, что я буду в KORN 13 лет, я бы рассмеялся вам в лицо. Ты ничего не знаешь наперёд, нет никакого хрустального шара.

Для чего-то вроде этого должен был появиться вирус и остановить все спортивные мероприятия и все развлечения... И давай посмотрим правде в глаза: музыка — это гигантский выплеск эмоций для людей. Они хотят смотреть шоу. Люди подходят к нам после шоу KORN, они подходят к Jonathan'у [Davis'у, вокал] и говорят: "Чувак, если бы не твоя музыка, я бы покончил жизнь самоубийством", "Ты помог мне развестись", "Ты помог мне пережить смерть". Это невероятно.

Так что это очень необычно и эгоистично, но мы делаем всё, что в наших силах. У нас у всех есть домашние студии. Мы сочиняем и записываем. Мы пытаемся сделать всё, что в наших силах, вот и всё».

KORN





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