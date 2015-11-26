Новое видео KORN

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Korn

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"Start The Healing", новое видео группы KORN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Requiem", выходящего четвертого февраля на Loma Vista Recordings.

Трек-лист:

01. Forgotten

02. Let The Dark Do The Rest

03. Start The Healing

04. Lost In The Grandeur

05. Disconnect

06. Hopeless And Beaten

07. Penance To Sorrow

08. My Confession

09. Worst Is On Its Way

KORN Announces 'Requiem' Album; First Single 'Start The Healing' Now Available





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

shakabre


11 ноя 2021, 16:41		еее коян


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