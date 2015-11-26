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Барабанщик KORN поймал COVID-19



Барабанщик KORN Ray Luzier сообщил о том, что получил положительный тест на COVID-19 и пропустит несколько выступлений. Его место займёт Aric Improta из FEVER 333.













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