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Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"



Brian "Head" Welch поделился мнением об альбоме "Untouchables", которому 11 июня исполнилось 20 лет:



«Это не мой любимый альбом [KORN]. Хотя мне многое нравится в этом альбоме — я считаю его действительно хорошим — я люблю "Here To Stay". Это начало, этот рифф, эти гитарные переливы, которые у нас получились, вы не найдёте им равных — это наше навечно, это наше вечное звучание. И да, эта песня сильно цепляет. Но альбом был довольно сложным. На этой записи я попытался избавиться от зависимости. Мы поехали в Аризону, сняли особняки и начали записываться и сочинять в этих домах. А большинство из них были домами для вечеринок, в то время как я пытался протрезветь. И мы потратили так много денег на эту запись, она вышла хорошей. И у нас остались отличные воспоминания о работе над альбомом».







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