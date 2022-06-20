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*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
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Korn

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Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"



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Brian "Head" Welch поделился мнением об альбоме "Untouchables", которому 11 июня исполнилось 20 лет:

«Это не мой любимый альбом [KORN]. Хотя мне многое нравится в этом альбоме — я считаю его действительно хорошим — я люблю "Here To Stay". Это начало, этот рифф, эти гитарные переливы, которые у нас получились, вы не найдёте им равных — это наше навечно, это наше вечное звучание. И да, эта песня сильно цепляет. Но альбом был довольно сложным. На этой записи я попытался избавиться от зависимости. Мы поехали в Аризону, сняли особняки и начали записываться и сочинять в этих домах. А большинство из них были домами для вечеринок, в то время как я пытался протрезветь. И мы потратили так много денег на эту запись, она вышла хорошей. И у нас остались отличные воспоминания о работе над альбомом».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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20 июн 2022
I
Inhuman
Плоховато нынче выглядит Крис Барнс
20 июн 2022
YNWA
После "Issues" и дебютника, "Untouchables" мой любимый у них. В топ-3, короч.
"Thoughtless", "Here To Stay", "Hollow Life", "Alone I Break"... Отличный альбом!
Like!1

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