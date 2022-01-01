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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 17
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Korn

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Барабанщик KORN — о переезде в Нэшвилл



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Ray Luzier рассказал о причинах, по котором решил переехать во Франклин, штат Теннесси:

«Я переехал [в Нэшвилл] — в июне будет уже восемь лет, и это здорово, потому что я всё ещё играю в группе, которая базируется в Бейкерсфилде, Калифорния. Я всегда шучу с людьми: "Мне приходится добираться до работы две тысячи миль".

Когда Head [гитарист KORN Brian Welch] вернулся в группу в 2013 году, я первым делом обратился к нему, потому что он жил здесь [в Нэшвилле], и спросил: "Когда ты собираешься переехать обратно в Калифорнию?" А он ответил: "Я никогда не буду жить в Лос-Анджелесе". И я спросил: "Как ты собираешься играть в группе?" А он такой: "Есть же аэропорты и Интернет, не так ли?" И как раз в то время [у нас с женой] только родился первый ребёнок; прошло почти три года. И я подумал: "Блин...", потому что моя жена никогда не была в Лос-Анджелесе. И я подумал: "Блин, интересно, сможем ли мы выбраться отсюда", если это будет осуществимо. Так что я получил разрешение от группы».

Luzier, который вырос недалеко от Питтсбурга, штат Пенсильвания, а затем переехал в Лос-Анджелес в 1988 году, чтобы продолжить музыкальную карьеру, добавил:

«Jon [вокалист KORN Jonathan Davis] всегда был непреклонен в своих обещаниях, например, "Ray, приезжай сюда. Приезжай в [Бейкерсфилд]. У меня есть идея. Сыграй на барабанах и поезжай обратно". Для меня это был двухчасовой переезд, когда я жил в Лос-Анджелесе. Это случалось всего несколько раз, когда мне приходилось прыгать в самолёт на следующий день и лететь туда. Но по большей части [Head] прав. Мы встречаемся в аэропорту. Если у нас европейский тур, мы встречаемся в аэропорту. Если мы записываем альбом, мы все встречаемся в Бейкерсфилде. Мне предстоит четырёхчасовой перелёт. Для меня это пустяк, я живу в самолётах».

KORN





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