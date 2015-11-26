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Гитарист KORN вновь подцепил COVID



James "Munky" Shaffer в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, каково его самочувствие спустя четыре месяца после COVID-19:



«Я здоров. Я здоров. У меня эта дурацкая болезнь COVID; я болел ею уже дважды. Второй раз я заболел две недели назад, и, в итоге у меня всё прошло. Так что я здоров. У меня отличная иммунная система. Мы планируем концерты в конце месяца, а затем планируем тур в марте, а затем мы планируем приехать в Европу, сыграть на нескольких больших фестивалях и приехать во Францию. Так что я очень волнуюсь. Я не был там очень давно и скучаю по этой стране».







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