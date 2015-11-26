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Korn

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1 фев 2022 : 		 Гитарист KORN вновь подцепил COVID

13 янв 2022 : 		 Новая песня KORN

21 дек 2021 : 		 Гитарист KORN: «Порой накатывало, что хоть вой»

25 ноя 2021 : 		 Вокалист KORN: «Надеюсь, что FIELDY вернется в группу»

19 ноя 2021 : 		 Вокалист KORN — о новом альбоме

18 ноя 2021 : 		 DAVID SILVERIA на юбилее KORN

11 ноя 2021 : 		 Новое видео KORN

18 окт 2021 : 		 KORN отыграли первое шоу с ARIC IMPROTA

15 окт 2021 : 		 Барабанщик KORN поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Гитарист KORN продемонстрировал свой инструмент

7 окт 2021 : 		 Видео с выступления KORN

5 окт 2021 : 		 Книга KORN выйдет осенью

23 сен 2021 : 		 MUNKY вернулся в KORN

15 сен 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN хвалит вокалиста KORN

14 сен 2021 : 		 Гитарист LOVE AND DEATH выступает с KORN

10 сен 2021 : 		 Гитарист KORN поймал COVID

8 сен 2021 : 		 Вокалист KORN — о COVID-19

30 авг 2021 : 		 Вокалист KORN борется с последствиями COVID

23 авг 2021 : 		 Вокалист KORN идет на поправку

17 авг 2021 : 		 Вокалист KORN подцепил COVID-19

17 авг 2021 : 		 KORN отменили концерты из-за COVID-19

15 авг 2021 : 		 Барабанщик KORN на альбоме MICK MARS

13 авг 2021 : 		 Видео с выступления KORN

1 авг 2021 : 		 Гитарист KORN о Джои Джордисоне

22 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Fieldy в порядке!»

21 июл 2021 : 		 KORN выступили с басистом SUICIDAL TENDENCIES
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|||| сегодня

Гитарист KORN вновь подцепил COVID



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James "Munky" Shaffer в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, каково его самочувствие спустя четыре месяца после COVID-19:

«Я здоров. Я здоров. У меня эта дурацкая болезнь COVID; я болел ею уже дважды. Второй раз я заболел две недели назад, и, в итоге у меня всё прошло. Так что я здоров. У меня отличная иммунная система. Мы планируем концерты в конце месяца, а затем планируем тур в марте, а затем мы планируем приехать в Европу, сыграть на нескольких больших фестивалях и приехать во Францию. Так что я очень волнуюсь. Я не был там очень давно и скучаю по этой стране».

KORN





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Sbekhinov


1 фев 2022, 19:28		Они реально в иллюзиях живут? 3,5 млн человек плюсом ежедневно, а они в туры катать, фестивали.

СтаканМарьиванны


1 фев 2022, 19:35		Ловите ковидобеса!


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