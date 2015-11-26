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Korn

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17 авг 2021 : 		 Вокалист KORN подцепил COVID-19

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21 июл 2021 : 		 KORN выступили с басистом SUICIDAL TENDENCIES

13 июл 2021 : 		 KORN нашли басиста для тура

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Гитарист KORN: «Порой накатывало, что хоть вой»



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James "Munky" Shaffer в рамках недавнего интервью признался, что во время локдауна у него «были непростые моменты»:

«А потом я думаю: "Ладно, всё не так уж плохо", потому что когда всё это закончится, я вернусь к созданию музыки и буду зажигать. Но потом я сталкиваюсь с реалиями текущей ситуации. Когда это закончится? Как мы будем выплачивать ипотеку и содержать наши семьи? Ведь сейчас у нас у всех большие семьи. Поэтому случаются периоды сильного стресса. Что мы будем делать? Мы не можем устроить ещё один грёбаный онлайн-концерт. С ними покончено. Люди с этим давно завязали».

О том, что три человека из группы подхватили COVID-19:

«Когда начался тур, Jonathan очень беспокоился о том, чтобы ничего не подцепить. Он был так чертовски напуган. Он не выходил из своего автобуса. Он не выходил из отеля. Мы видели его только тогда, когда он выходил на сцену [смеётся]. Мы говорили: "Привет, чувак. Рады тебя видеть", зажигали вместе, а в конце шоу бам — и он уже в своём автобусе. Это было довольно забавно; в этом было что-то очень смешное. Но в итоге он всё равно его подхватил. Однако я подумал: ну, мы на сцене. Тысячи людей орут на нас, выпуская свои микробы в воздух, так что... Я удивлён, что все не заразились».

Далее James сказал, что, по его мнению, у гитариста группы KORN Brian'a "Head" Welch'a был COVID-19 в 2020 году:

«Но его бережет Бог».

KORN





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