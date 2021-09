сегодня



Вокалист KORN — о COVID-19



Перед исполнением "Falling Away From Me" Jonathan Davis обратился к зрителям в Пенсильвании третьего сентября:



«Так приятно вернуться, ребята. Кто-то из вас знает, кто-то нет, но я восстанавливаюсь. Я подхватил COVID, и это дерьмо надрало мне сраную задницу. Но я решил, что не собираюсь отменять всё нахрен... Так что я могу стоять, могу сидеть в кресле, но я выложусь на все сто, мать вашу, процентов. Так что давайте покричим и хорошенько оторвёмся сегодня».

















































+1 -0



просмотров: 352