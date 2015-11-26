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Korn

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Вокалист KORN — об альбоме-разочаровании



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У Jonathan Davis'a спросили, были ли записи, которые он и его коллеги по группе выпустили после коммерческого взлёта первого десятилетия KORN, когда они чувствовал себя немного разочарованными результатом:

«Думаю, [альбом 2010 года] "Korn III[: Remember Who You Are]". Это было тяжело, потому что мы пытались повторить прошлое, а оно осталось далеко позади, и у нас ничего не получилось. Я имею в виду, что мне нравится эта запись, но делать её было неинтересно, потому что [продюсер] Ross [Robinson] использовал свои методы, и он реально очень сильно заводил нас. И это было просто хреновое, странное время в группе, когда мы сделали этот альбом».

Ранее в 2017 году Davis уже говорил, что «альбом мог получиться куда лучше, если бы не давление Ross'a».

JONATHAN DAVIS Says KORN



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