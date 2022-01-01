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*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
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Korn

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Басист KORN: «С ребятами у меня ровно»



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Reginald "Fieldy" Arvizu поделился видео, в котором рассказал о текущем состоянии здоровья:

«Привет, я хочу рассказать вам о своей жизни. Всё отлично. У меня всё отлично. Я счастлив как никогда в жизни, и мне всё больше и больше нравится общаться с вами, мои поклонники. Поддержка, которую вы мне оказали, требует от меня отдачи. Я всегда уделял время фанатам; я люблю вас, ребята. Каждый раз, когда я вас вижу, я буду фотографироваться с вами и публиковать снимки. Не спешите, я сделаю с вами два. Я всегда был таким. Просто покажу свою признательность и любовь к вам, ребята.

Если говорить о том, на каком этапе я нахожусь в своей жизни, то я всё ещё нахожусь там, где я был всю свою жизнь. Временами у меня нет вредных привычек, а временами они есть. Но чтобы уточнить, когда я сделал заявление о своих "плохих привычках", это были не наркотики. Просто в конце дня — я не оправдываю это, но когда я заканчиваю со всеми своими обязанностями, я выпиваю Bud Light [пиво], или так много, как я хочу, по правде говоря. Я взрослый человек. Но я знаю, что мне нужно вставать в пять утра, потому что я ответственный и у меня есть работа, которую нужно делать. И у меня есть люди, которые любят меня, и у меня есть люди, которые зависят от меня. Так что я буду рядом с ними, несмотря ни на что.

Я люблю ребят из KORN. Я знаю их с седьмого класса. У нас нет никаких разногласий, у меня нет никаких проблем с этими парнями. Ребята, вы должны поддержать их. Они сейчас в ударе. Они только что с гастролей. Они круты.

Я всегда буду Fieldy из KORN до конца своей жизни, потому что это часть моего наследия. Это мои родные люди, это мои братья, мужик. Мы просто сейчас в разном состоянии. Мы не сердимся друг на друга, у нас всё в порядке.

Чтобы прояснить вопрос о [вредных] привычках, я никогда не пробовал кокаин, я никогда не пробовал героин. Я не употребляю... Я пью Bud Light, чувак. С этим всё ясно. Я к тому, что если Bud Light захочет оказать нам спонсорскую поддержку, я не буду против.

У меня много проектов. Если вы обратитесь к моей истории, то увидите, что я безумно одевался. Это не потому, что я схожу с ума. Я артист и музыкант. Это моё занятие. Я делал это со времён [моей группы до KORN] L.A.P.D. Я делал это с детства, чувак. Я всегда одевался... Я клоун. Я называл себя клоуном. Я разговаривал с Nikki Sixx'ом [из MÖTLEY CRÜE]. Он сказал: "Я собираюсь пойти подготовиться, чтобы перевоплотиться в клоуна". Я такой: "Это я" [смеётся]. Я начал смеяться. Я сказал: "Чувак, мы очень похожи, за исключением того, что у тебя девять раз была передозировка, и ты всё еще жив". И Nikki, ты хорошо выглядишь в настоящее время, дружище. Просто хочу поблагодарить его, потому что он прислал мне свою книгу. Я ценю это. У меня тоже есть книга. У меня есть проекты. У меня есть FIELDY'S DREAMS. У меня есть книга. У меня есть "Bassically", сольный басовый альбом. STILLWELL — совсем не новички; мы существуем уже около 15 лет. И если говорить о проектах, у нас есть клип STILLWELL "Rock The House", который только что вышел в свет, можете заценить... Это наш второй сингл. Первый уже вышел. Если вы его ещё не видели — зацените.

Ещё раз спасибо за вашу поддержку.

Я люблю Вас.
Fieldy. KORN».






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