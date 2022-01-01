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Гитарист KORN : «Нам не всё равно, какими нас запомнят»



James "Munky" Shaffer в рамках недавнего интервью поговорил о наследии коллектива:



«Я считаю, что наша группа — ну, я не считаю, я знаю её — в прошлом, в начале 1990-х и 2000-х, мы не были так сильно озабочены завтрашним днём. Мы жили настоящим моментом. Мы были молоды. Всё, что нас волновало, это развлечения. "Нас не волнует, что будет завтра; нас волнует только сегодня". И это было весело. Но сейчас, когда нам всем уже за 50 — трудно признаться [что мы настолько стары]... Трудно принять это [что нам за 50]. Но мы не чувствуем себя такими старыми, потому что музыка делает нас молодыми. Но в то же время у нас есть мудрость, которую мы накопили на своём пути, и одним из её элементов является то, что нам не всё равно, какими нас запомнят; нам не всё равно, что подумают о нас наши дети; как мы ведём себя сейчас и как это будет восприниматься поколением или двумя поколениями; как люди запомнят нашу музыку; что мы оставим после себя. Все эти вещи являются для нас новыми — это новое понимание и новый взгляд на жизнь. Думаю, как опытные авторы песен, а мы все теперь отцы, мы хотим, чтобы нас запомнили как группу, которая помогала людям, а не как группу, которая не могла помочь себе».













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