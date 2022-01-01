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Korn

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Новое видео KORN



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"Worst Is On Its Way", новое видео группы KORN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Requiem", выпущенного четвёртого февраля на Loma Vista Recordings.

Трек-лист:

01. Forgotten

02. Let The Dark Do The Rest

03. Start The Healing

04. Lost In The Grandeur

05. Disconnect

06. Hopeless And Beaten

07. Penance To Sorrow

08. My Confession

09. Worst Is On Its Way

KORN Shares Music Video For





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