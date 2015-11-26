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Гитарист KORN — о переменах в популярной музыке



James "Munky" Shaffer в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о снижении интереса к року:



«Лично я не считаю, что в этом дело, да и по сути это не имеет значения, ведь если всё сделано правильно, то люди заметят и придут к тебе. Популярная музыка превратилась во что-то синтетическое, в какой-то момент для меня она перестала быть реальной, и скоро дойдёт до того, что она станет настолько ненастоящей, что если люди будут жаждать настоящих инструментов и кого-то, кто поёт вживую, то всё это снова произойдёт — это будет ответом на потребность. Всё идет волнами. И это совершенно нормально, потому что мы занимаемся этим не ради славы, а ради фанатов».







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