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DAVID SILVERIA подал иск против KORN



Бывший барабанщик KORN DAVID SILVERIA прокомментировал своё решение о подаче иска против своих бывших коллег, в котором утверждается, что ему задолжали почти миллион долларов:



«Да, я считаю, что меня обокрали. Почитайте оригинальное соглашение. Легко можно заметить, что всё делится по 20% на брата.



Дело вовсе не в ком-то конкретном из группы. Насколько я знаю, они могли даже и не знать об этом воровстве.



Я считаю невероятной удачей то, чего мы добились впятером. Если бы не было поклонников, мы, скорее всего, так бы и остались группой, играющей на репточках. Но спасибо фанатам по всему миру, что у нас появилась возможность ездить с концертами в разные страны и играть перед миллионами поклонников. И только благодаря фанатам моя детская мечта стала реальностью. И за это я буду вечно благодарен.



Что касается иска, то это лишь бизнес. Единственное, что я хочу, — так это честного отношения, вот и всё. У меня нет никаких претензий к кому-то в команде. Мы стали братьями, и я люблю каждого из них».



Silveria первоначально подал в суд на своих бывших коллег по группе в феврале 2015 года, утверждая, что его уход из группы был просто перерывом, и что его возвращение не приняли, когда он пытался сделать это в 2013 году. Silveria утверждал, что у него есть часть прав на KORN, и обратился к судье, чтобы тот заставил группу показать, сколько денег они заработали с тех пор, как он ушёл, чтобы он мог получить свою законную долю. KORN подали встречный иск. В итоге обе стороны достигли соглашения в 2016 году, по которому Silveria отказывался от своих прав на роялти KORN в обмен на единовременную сумму.



Однако сейчас Silveria утверждает, что его соглашение 2016 года с KORN «отрицает возможность ссылки на соглашение 2003 года между партнёрством и SoundExchange», которые управляют роялти от неинтерактивных потоковых записей. «В Соглашении об урегулировании также ничего не говорилось о том, как будут распределяться лицензионные платежи SoundExchange».



KORN вновь подали в суд на Silveria в прошлом месяце, утверждая, что он связался с SoundExchange в июле 2018 года, заявив, что он имеет право на свою долю. Группа заявила, что она сообщила Silveria, что это было прямым нарушением мирового соглашения, которое было достигнуто ранее, и призвали его отозвать свои претензии к SoundExchange. Silveria, по-видимому, не сделал этого, заставляя SoundExchange удерживать все выплаты, связанные с KORN.



В своём встречном иске Silveria утверждает, что он не знал, что группа получала деньги от SoundExchange с 2003 года, и утверждает, что сделка KORN с SoundExchange была заключена без его ведома. Он утверждает, что группа скрыла сделку и платежи по ней, и сейчас он считает, что ему должны.



Он подаёт в суд за нарушение контракта, и, среди прочего, просит о возмещении убытков на сумму более чем на $750 000.



Когда Silveria подал в суд на KORN в 2015 году, он, как говорят, был особенно расстроен тем фактом, что группа приветствовала возвращение гитариста Brian'a "Head" Welch'a шесть лет назад, но не сделала бы то же самое для него.











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