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Korn

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DAVID SILVERIA подал иск против KORN



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Бывший барабанщик KORN DAVID SILVERIA прокомментировал своё решение о подаче иска против своих бывших коллег, в котором утверждается, что ему задолжали почти миллион долларов:

«Да, я считаю, что меня обокрали. Почитайте оригинальное соглашение. Легко можно заметить, что всё делится по 20% на брата.

Дело вовсе не в ком-то конкретном из группы. Насколько я знаю, они могли даже и не знать об этом воровстве.

Я считаю невероятной удачей то, чего мы добились впятером. Если бы не было поклонников, мы, скорее всего, так бы и остались группой, играющей на репточках. Но спасибо фанатам по всему миру, что у нас появилась возможность ездить с концертами в разные страны и играть перед миллионами поклонников. И только благодаря фанатам моя детская мечта стала реальностью. И за это я буду вечно благодарен.

Что касается иска, то это лишь бизнес. Единственное, что я хочу, — так это честного отношения, вот и всё. У меня нет никаких претензий к кому-то в команде. Мы стали братьями, и я люблю каждого из них».

Silveria первоначально подал в суд на своих бывших коллег по группе в феврале 2015 года, утверждая, что его уход из группы был просто перерывом, и что его возвращение не приняли, когда он пытался сделать это в 2013 году. Silveria утверждал, что у него есть часть прав на KORN, и обратился к судье, чтобы тот заставил группу показать, сколько денег они заработали с тех пор, как он ушёл, чтобы он мог получить свою законную долю. KORN подали встречный иск. В итоге обе стороны достигли соглашения в 2016 году, по которому Silveria отказывался от своих прав на роялти KORN в обмен на единовременную сумму.

Однако сейчас Silveria утверждает, что его соглашение 2016 года с KORN «отрицает возможность ссылки на соглашение 2003 года между партнёрством и SoundExchange», которые управляют роялти от неинтерактивных потоковых записей. «В Соглашении об урегулировании также ничего не говорилось о том, как будут распределяться лицензионные платежи SoundExchange».

KORN вновь подали в суд на Silveria в прошлом месяце, утверждая, что он связался с SoundExchange в июле 2018 года, заявив, что он имеет право на свою долю. Группа заявила, что она сообщила Silveria, что это было прямым нарушением мирового соглашения, которое было достигнуто ранее, и призвали его отозвать свои претензии к SoundExchange. Silveria, по-видимому, не сделал этого, заставляя SoundExchange удерживать все выплаты, связанные с KORN.

В своём встречном иске Silveria утверждает, что он не знал, что группа получала деньги от SoundExchange с 2003 года, и утверждает, что сделка KORN с SoundExchange была заключена без его ведома. Он утверждает, что группа скрыла сделку и платежи по ней, и сейчас он считает, что ему должны.

Он подаёт в суд за нарушение контракта, и, среди прочего, просит о возмещении убытков на сумму более чем на $750 000.

Когда Silveria подал в суд на KORN в 2015 году, он, как говорят, был особенно расстроен тем фактом, что группа приветствовала возвращение гитариста Brian'a "Head" Welch'a шесть лет назад, но не сделала бы то же самое для него.



DAVID SILVERIA Defends His Decision To Countersue KORN:



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

nabastak_


27 мар 2019, 09:34		Да елки, вечно эти барабанщики какие-то обиженцы.

Hellg


27 мар 2019, 10:10		Про Металлику я бы так не сказал)
Просто им легче найти замену. И в музыкальном диапазоне их инструмент по звучанию менее разнообразен. В Тривиум пришёл Алекс Бент, к примеру, и группа зазвучала круче. А если туда придёт на замену Мэтт Сотело, то это будет уже совсем другая группа, которую половина фанатов Тривиум и слушать не будет.

Thrashcrow


27 мар 2019, 10:11		Один Мастейн ноет и обижается больше,чем все барабанщики планеты вместе взятые.


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