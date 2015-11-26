Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 89
*Новая песня SLIPKNOT 39
*DISTURBED хотят писать 34
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 32
*Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?» 14
[= ||| все новости группы



*

Korn

*



19 ноя 2021 : 		 Вокалист KORN — о новом альбоме

18 ноя 2021 : 		 DAVID SILVERIA на юбилее KORN

11 ноя 2021 : 		 Новое видео KORN

18 окт 2021 : 		 KORN отыграли первое шоу с ARIC IMPROTA

15 окт 2021 : 		 Барабанщик KORN поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Гитарист KORN продемонстрировал свой инструмент

7 окт 2021 : 		 Видео с выступления KORN

5 окт 2021 : 		 Книга KORN выйдет осенью

23 сен 2021 : 		 MUNKY вернулся в KORN

15 сен 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN хвалит вокалиста KORN

14 сен 2021 : 		 Гитарист LOVE AND DEATH выступает с KORN

10 сен 2021 : 		 Гитарист KORN поймал COVID

8 сен 2021 : 		 Вокалист KORN — о COVID-19

30 авг 2021 : 		 Вокалист KORN борется с последствиями COVID

23 авг 2021 : 		 Вокалист KORN идет на поправку

17 авг 2021 : 		 Вокалист KORN подцепил COVID-19

17 авг 2021 : 		 KORN отменили концерты из-за COVID-19

15 авг 2021 : 		 Барабанщик KORN на альбоме MICK MARS

13 авг 2021 : 		 Видео с выступления KORN

1 авг 2021 : 		 Гитарист KORN о Джои Джордисоне

22 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Fieldy в порядке!»

21 июл 2021 : 		 KORN выступили с басистом SUICIDAL TENDENCIES

13 июл 2021 : 		 KORN нашли басиста для тура

9 июл 2021 : 		 Гитарист KORN — о втором альбоме коллектива

5 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Не люблю я бисы»

24 июн 2021 : 		 Музыканты KORN поддержали решение басиста
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист KORN — о новом альбоме



*
zoom
*
* *
JONATHAN DAVIS в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, насколько новая работа похожа на прошлый материал:

«Это разные вещи. Мы всегда постоянно развиваемся. Основа звучания осталась, она неизменна, но в этот раз у нас была непозволительная роскошь — у нас было столько времени, сколько не было никогда.

Все записи KORN, которые я когда-либо делал... Всегда были какие-то временные ограничения. Я стараюсь всё написать, чтобы потом быть более свободным, но они постоянно бронируют какие-то концерты, и с приближением этих шоу я начинаю спешить, чтобы завершить всё до туров. Но в этот раз у нас было много времени. Мы собрались вместе. Мы делали всё блоками — недельный блок, писали неделю, а потом расходились. [Мы делали это] раз в месяц. Думаю, мы провели три или четыре сессии и записали альбом. На вокал у меня ушло четыре или пять месяцев. Но в целом мы очень гордимся тем, что у нас получилось. Мы спродюсировали его с Chris'ом Collier, который был очень хорош. И это был один из лучших вариантов записи альбома из всех, что были в моей жизни».

По поводу экспериментов с различными вокальными стилями в "Start The Healing" он сказал:

«Тут есть много всего. Я потратил много времени на наложение вокальных партий, использование различных микрофонов и всякие другие вещи, требующие времени и терпения, которые большинство продюсеров и певцов не хотят делать, потому что это просто отстой. Но я нахожусь на том этапе своей жизни, когда у меня есть свобода, возможность и средства, чтобы делать то, что я хочу, не торопясь, и желание представить всё таким образом, чтобы это мне нравилось и было интересно с артистической точки зрения».

KORN








Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 623

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом