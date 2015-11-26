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Вокалист KORN — о новом альбоме



JONATHAN DAVIS в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, насколько новая работа похожа на прошлый материал:



«Это разные вещи. Мы всегда постоянно развиваемся. Основа звучания осталась, она неизменна, но в этот раз у нас была непозволительная роскошь — у нас было столько времени, сколько не было никогда.



Все записи KORN, которые я когда-либо делал... Всегда были какие-то временные ограничения. Я стараюсь всё написать, чтобы потом быть более свободным, но они постоянно бронируют какие-то концерты, и с приближением этих шоу я начинаю спешить, чтобы завершить всё до туров. Но в этот раз у нас было много времени. Мы собрались вместе. Мы делали всё блоками — недельный блок, писали неделю, а потом расходились. [Мы делали это] раз в месяц. Думаю, мы провели три или четыре сессии и записали альбом. На вокал у меня ушло четыре или пять месяцев. Но в целом мы очень гордимся тем, что у нас получилось. Мы спродюсировали его с Chris'ом Collier, который был очень хорош. И это был один из лучших вариантов записи альбома из всех, что были в моей жизни».



По поводу экспериментов с различными вокальными стилями в "Start The Healing" он сказал:



«Тут есть много всего. Я потратил много времени на наложение вокальных партий, использование различных микрофонов и всякие другие вещи, требующие времени и терпения, которые большинство продюсеров и певцов не хотят делать, потому что это просто отстой. Но я нахожусь на том этапе своей жизни, когда у меня есть свобода, возможность и средства, чтобы делать то, что я хочу, не торопясь, и желание представить всё таким образом, чтобы это мне нравилось и было интересно с артистической точки зрения».







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