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Korn

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13 авг 2021 : 		 Видео с выступления KORN

1 авг 2021 : 		 Гитарист KORN о Джои Джордисоне

22 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Fieldy в порядке!»

21 июл 2021 : 		 KORN выступили с басистом SUICIDAL TENDENCIES

13 июл 2021 : 		 KORN нашли басиста для тура

9 июл 2021 : 		 Гитарист KORN — о втором альбоме коллектива

5 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Не люблю я бисы»

24 июн 2021 : 		 Музыканты KORN поддержали решение басиста

24 июн 2021 : 		 FIELDY пропустит тур KORN

21 май 2021 : 		 KORN и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

27 апр 2021 : 		 KORN сочинили новый материал

14 апр 2021 : 		 Обучающее видео от KORN

15 мар 2021 : 		 Стрим от KORN

10 мар 2021 : 		 Гитарист KORN: «Концерты в 2021-м... Терзают меня смутные сомненья»

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Меня никогда не волновало, что мы изобрели новый жанр музыки»

10 фев 2021 : 		 Гитарист KORN: «Пандемия — это шанс на обнуление»

27 янв 2021 : 		 KORN скоро что-то анонсируют

25 дек 2020 : 		 Басист KORN — о занятиях на карантине

11 дек 2020 : 		 KORN что-то готовят на 2021 год

9 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Я не слушал ни одной песни после ухода»

29 ноя 2020 : 		 Гитарист KORN: «Мы не любим жить прошлым»

15 окт 2020 : 		 Новое видео KORN

8 окт 2020 : 		 Басист KORN: "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN

26 июл 2020 : 		 Барабанщик KORN — о «коронапаузе»

1 июн 2020 : 		 Акустика от KORN
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Видео с выступления KORN



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Видео с выступления KORN, которое состоялось одиннадцатого августа в Jiffy Lube Live, Bristow, Virginia, доступно для просмотра ниже.

Watch KORN Perform In Bristow, Virginia











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