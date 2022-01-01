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*Новое видео IN FLAMES 30
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 22
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 21
*Новое видео KREATOR 16
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 15
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Korn

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18 июн 2022 : 		 Видео с выступления KORN

20 май 2022 : 		 Видео с выступления KORN в церкви

18 май 2022 : 		 Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK

22 апр 2022 : 		 Новое видео KORN

29 мар 2022 : 		 В автобус KORN стреляли

16 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Странно играть без Fieldy»

3 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN — о переезде в Нэшвилл

23 фев 2022 : 		 Гитарист KORN: «Нам не всё равно, какими нас запомнят»

22 фев 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Почему на новом альбоме только девять песен»

19 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют KORN

12 фев 2022 : 		 KORN изначально хотели записать только ЕР

11 фев 2022 : 		 Гитарист KORN — о переменах в популярной музыке

10 фев 2022 : 		 Вокалист KORN: «У нас в группе демократия»

7 фев 2022 : 		 Вокалист KORN — об альбоме-разочаровании

5 фев 2022 : 		 KORN отыграли особый концерт

4 фев 2022 : 		 Новый альбом KORN доступен для прослушивания

2 фев 2022 : 		 Новая песня KORN

1 фев 2022 : 		 Гитарист KORN вновь подцепил COVID

13 янв 2022 : 		 Новая песня KORN

21 дек 2021 : 		 Гитарист KORN: «Порой накатывало, что хоть вой»

25 ноя 2021 : 		 Вокалист KORN: «Надеюсь, что FIELDY вернется в группу»

19 ноя 2021 : 		 Вокалист KORN — о новом альбоме

18 ноя 2021 : 		 DAVID SILVERIA на юбилее KORN

11 ноя 2021 : 		 Новое видео KORN

18 окт 2021 : 		 KORN отыграли первое шоу с ARIC IMPROTA

15 окт 2021 : 		 Барабанщик KORN поймал COVID-19
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Видео с выступления KORN



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Видео с выступления KORN, которое состоялось 15 июня в парке Gröna Lund, доступно для просмотра ниже.




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